Молдове и Беларуси всегда удавалось сохранять хорошие отношения - Додон

18 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Молдове и Беларуси всегда удавалось сохранять хорошие отношения. Это в интервью корреспонденту БЕЛТА отметил Президент Молдовы Игорь Додон.

"Беларусь входит в первую десятку стран по объему экономического сотрудничества с Молдовой. Исходя из своего личного опыта, могу сказать, что с вашей страной у нас одни из самых лучших отношений. Причем на протяжении всех лет, вне зависимости какая была у нас власть. Нам с Беларусью всегда удавалось иметь очень хорошие двусторонние отношения", - сказал Игорь Додон.

Отвечая на вопрос, какими он видит белорусско-молдавские отношения через пять-десять лет, Президент выразил надежду, что страны увеличат объемы торговли.

"Я очень надеюсь, что сможем открыть у нас больше совместных предприятий, чтобы вместе производить те же автобусы, троллейбусы, тракторы для выхода в дальнейшем на рынки Европейского союза. Если эта продукция производится в Молдове, то туда она попадает без таможенных пошлин. Это выгодно нашим белорусским партнерам", - отметил глава государства.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и размещен на сайте БЕЛТА.-0-