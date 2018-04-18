Молдове и Беларуси всегда удавалось сохранять хорошие отношения - Додон

18 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Молдове и Беларуси всегда удавалось сохранять хорошие отношения. Это в интервью корреспонденту БЕЛТА отметил Президент Молдовы Игорь Додон.
"Беларусь входит в первую десятку стран по объему экономического сотрудничества с Молдовой. Исходя из своего личного опыта, могу сказать, что с вашей страной у нас одни из самых лучших отношений. Причем на протяжении всех лет, вне зависимости какая была у нас власть. Нам с Беларусью всегда удавалось иметь очень хорошие двусторонние отношения", - сказал Игорь Додон.
Отвечая на вопрос, какими он видит белорусско-молдавские отношения через пять-десять лет, Президент выразил надежду, что страны увеличат объемы торговли.
"Я очень надеюсь, что сможем открыть у нас больше совместных предприятий, чтобы вместе производить те же автобусы, троллейбусы, тракторы для выхода в дальнейшем на рынки Европейского союза. Если эта продукция производится в Молдове, то туда она попадает без таможенных пошлин. Это выгодно нашим белорусским партнерам", - отметил глава государства.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и размещен на сайте БЕЛТА.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5122 BYN
|2.496 BYN
|2.508 BYN
|USD
|2.0375 BYN
|2.021 BYN
|2.029 BYN
|RUB
|3.2706 BYN
|3.271 BYN
|3.29 BYN