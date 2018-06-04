4 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Монголия заинтересована открыть посольство в Беларуси в будущем году. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар по итогам встречи с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Глава монгольского МИД подчеркнул, что открытие посольства Монголии в Минске - не отдаленная перспектива, но в этом году данное событие не произойдет, возможно, состоится в будущем году. "Реально мы закладываем в бюджет будущего года вопрос открытия посольства Монголии в Беларуси", - сказал он.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обратил внимание, что вопросы расширения дипломатического присутствия рассматривались сегодня на переговорах с главой МИД Монголии.-0-