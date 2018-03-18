Мостафа Овейси: возможности для сотрудничества Беларуси и Ирана постоянно прорабатываются

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности для сотрудничества Беларуси и Ирана постоянно прорабатываются. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Дипломатические связи между Беларусью и Ираном установлены 25 лет назад и к этой дате, 18 марта, стороны подошли с серьезным багажом, отметил посол.

"Дипломатические отношения между Беларусью и Ираном все время развивались. Их можно с уверенностью назвать хорошими и плодотворными. Стороны обменялись визитами на высшем уровне и не только. Обсуждались вопросы из разных сфер: политической, экономической, торговой, здравоохранения и за то время, что я здесь, всячески старался и стараюсь приложить максимум усилий, чтобы развивать достижения моих предшественников на этом посту с целью еще большего расширения отношений между Ираном и Беларусью", - сказал дипломат.

Торгово-экономический аспект - один из самых важных в отношениях двух стран, отметил посол. Он подчеркнул, что сотрудничество шло всегда, и хотя бывали моменты замедления темпов, общая тенденция всегда была восходящей. Есть потребности, которые стороны помогали друг другу восполнить, есть и потенциал. И очень важным является геополитическое положение двух стран, которое всегда учитывается.

Мостафа Овейси напомнил, что меньше, чем два месяца назад проводилась 14-я межправкомиссия по экономическим вопросам. В Тегеран прибыла большая делегация из Беларуси, представители разных отраслей во главе с министром промышленности, был подписан ряд документов. Иран, как известно, славится своей нефтью и газом, и в этой сфере очень важно развивать сотрудничество с Беларусью, подчеркнул посол.

Особо он отметил проект в сфере энергетики. "Помимо продолжающихся переговоров, хотел бы отметить, что мы поставили Беларуси две партии нефти и готовы к дальнейшему, более активному сотрудничеству в области нефтехимии. У Беларуси есть в этой сфере очень хорошие технологии, отличные, квалифицированные специалисты, оборудование", - сказал дипломат.

По его словам, возможности для сотрудничества постоянно прорабатываются. В энергетике, добыче и разведке за последние 25 лет реализованы очень хорошие совместные проекты. Белорусские специалисты помогают в том, что касается обслуживания или ремонта электростанций.

В промышленности он считает важным документ по итогам заседания ирано-белорусской комиссии по поводу поставки электробусов. "В мегаполисах, таких как Тегеран, существует проблема загрязнении воздуха, и мы намерены использовать экологически чистый транспорт, а Беларусь может предложить хорошие варианты. Благодаря поддержке властей наших стран, проект ждут отличные перспективы", - заключил Мостафа Овейси.-0-