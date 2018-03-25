На официальном ужине во время визита Лукашенко подавали выращенную в Грузии белорусскую картошку

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На официальном ужине во время визита главы белорусского государства Александра Лукашенко подавали выращенную в Грузии белорусскую картошку. Об этом Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили рассказал в интервью телеканалу ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, как картошка, которую он вырастил у себя на приусадебном участке из белорусского семенного картофеля, грузинский лидер сказал: "Это вы спросите у Александра Григорьевича. Потому что на официальном ужине мы именно белорусскую картошку подавали. Мы подавали ту картошку, которую мне прислал Александр Григорьевич, чтобы мы ее посадили. И уже вот эту картошку на официальном ужине подавали".

Известно, что Президент Грузии занимается сельским хозяйством на своем приусадебном участке, возделывает сад и огород. Ранее он размещал в социальной сети фотоотчет о том, как из семян белорусского картофеля получил неплохой урожай.

Как сообщалось, после официального ужина Александр Лукашенко подарил Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили малогабаритный трактор BELARUS-152. Эта модель в том числе предназначена для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, прицепными машинами и орудиями.-0-