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На саммите СНГ обсудят вопросы борьбы с преступностью и подготовку к празднованию 75-летия Победы

Политика 25.09.2018 | 18:45
Фото из архива
Фото из архива

Два важных политических события пройдут на неделе в Душанбе. Заседание Совета глав государств СНГ запланировано на 28 сентября, днем ранее для обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества соберется Совет министров иностранных дел. В частности, планируется одобрить межгосударственную программу совместных мер борьбы с преступностью, оценить сотрудничество в гуманитарной сфере и обсудить подготовку к памятным датам. О подробностях предстоящих мероприятий корреспонденту БЕЛТА рассказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

Ежегодный саммит СНГ - ключевое событие в жизни Содружества. "Такие встречи на высоком уровне позволяют не только подвести итоги года, но и наметить перспективы дальнейшего взаимодействия наших стран. В этом году на обсуждение глав государств внесено 16 вопросов. Встреча традиционно пройдет в двух форматах. В узком составе президенты обменяются мнениями о взаимодействии в СНГ, подведут итоги председательства Таджикистана в Содружестве в этом году, а также наметят дату и место проведения следующего заседания Совета глав государств", - сказал он.

Ожидается, что в расширенном формате главы государств обсудят и подпишут важный политический документ - заявление по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года. В нем отмечается важность этой декларации, которая в свое время заложила универсальные стандарты в области прав человека и основных свобод, оказала огромное влияние на развитие международного права в целом.

В заявлении подчеркивается необходимость развития конструктивного, равноправного и уважительного диалога, отказа от практики двойных стандартов.

Помимо этого, президентам будет предложено одобрить программу совместных мер борьбы с преступностью на среднесрочный период, а также соглашение, касающееся сотрудничества в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы направлена на противодействие трансграничной преступности во всех формах ее проявления. Речь идет о новых подходах в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми и незаконной миграцией, а также преступлениями. Что касается соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, то оно заменит собой действующий в настоящее время документ, потерявший свою актуальность. В новом соглашении будет унифицирован понятийный аппарат, расширен перечень направлений и форм взаимного сотрудничества.

Один из важных вопросов расширенного заседания Совета глав государств - подготовка к празднованию 75-летия Победы. На пространстве Содружества планируется провести широкий спектр мероприятий, посвященных этому знаменательному событию. При этом упор будет сделан на патриотическое воспитание молодежи и недопущение попыток фальсификации событий и итогов войны. Не забыты и ветераны. В странах СНГ первоочередное внимание уделяется вопросам социальной защиты участников Великой Отечественной войны. "День Победы - это особая, я бы даже сказал, священная дата для каждого из нас. Война оставила след практически в каждой семье, ведь на поле боя сражались представители всех национальностей, многие потеряли своих родных и близких. И наша задача - сохранить память о великом подвиге наших дедов и прадедов, чтобы сегодняшние поколения осознавали, какой бесценный подарок получили они в наследство и какой ценой были завоеваны мир и независимость", - подчеркнул первый зампредседателя Исполкома СНГ.

На саммите также будет определена культурная столица Содружества 2021 года. Как ожидается, такой статус получит столица Таджикистана - город Душанбе. "Предложение объявить Душанбе в 2021 году культурной столицей СНГ было высказано таджикской стороной на встрече глав внешнеполитических ведомств в апреле прошлого года в Минске. Спустя несколько месяцев на совместном заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества было решено его поддержать", - отметил Виктор Гуминский.

Он напомнил, что межгосударственная программа "Культурные столицы Содружества" была подготовлена в 2011 году, объявленном Годом историко-культурного наследия СНГ. Ее цель - развитие диалога и объединение культурных потенциалов стран Содружества. "В первые два года проект проходил в пилотном режиме и имел большой успех. Сегодня он поочередно реализуется в СНГ в порядке русского алфавита названий государств. Для этого в странах проводятся национальные процедуры отбора городов на право получения такого статуса. До 2016 года столицы не могли принимать участие в отборе, это стало возможным после внесения в программу правок. Окончательное решение об объявлении городов культурными столицами Содружества принимается на заседании Совета глав государств", - уточнил Виктор Гуминский.

За время реализации проекта такого статуса уже удостоены 14 городов СНГ. В этом году почетное звание культурной столицы носит армянский город Горис, в 2019-м такой чести будет удостоен белорусский город Брест, а в 2020-м - казахстанский город Шымкент. Кроме того, по предложению Туркменистана 2021 год планируется объявить Годом архитектуры и градостроительства в Содружестве.

В качестве дополнительных вопросов кыргызской стороной на саммите предлагается рассмотрение и подписание двух заявлений - о Всемирных играх кочевников и в связи с 90-летием советского писателя Чингиза Айтматова, а Россия внесла предложение принять конвенцию о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Как отметил Виктор Гуминский, большинство из этих документов накануне проведения саммита будут согласованы министрами иностранных дел Содружества. Кроме этого, главы внешнеполитических ведомств обсудят блок вопросов гуманитарной направленности, которые впоследствии будут внесены на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

Так, на заседании Совета министров иностранных дел Содружества планируется рассмотреть проект плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2019-2020 годы. Он состоит из девяти разделов, в которые включены такие мероприятия общегуманитарного характера, как форумы творческой и научной интеллигенции, выделение премий "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов". Специальными разделами в документе прописываются мероприятия, которые будут проходить во время гуманитарных годов в СНГ. Так, по решению Совета глав государств 2019 год объявлен Годом книги, а 2020 год - Годом 75-летия Победы. После одобрения главами внешнеполитических ведомств проект плана будет в установленном порядке внесен на рассмотрение на заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 2 ноября в Астане.

На обсуждение глав внешнеполитических ведомств будет также вынесен двухгодичный план мероприятий по реализации стратегии развития физкультуры и спорта на пространстве Содружества. Кроме проектов, направленных на развитие массового и детско-юношеского спорта, его национальных видов, спортивных обменов и туризма, планом предусмотрено проведение ряда физкультурно-спортивных и спортивных мероприятий для социально незащищенных категорий населения, включая инвалидов, сирот, детей из многодетных и неблагополучных семей, пожилых людей и ветеранов спорта. В документе особый акцент сделан на развитии спортивной науки и медицины, инновационном сотрудничестве, взаимодействии в антидопинговой сфере и популяризации спорта и здорового образа жизни.

Страны СНГ планируют принять и общую концепцию поддержки молодежного волонтерского движения. Необходимость разработки документа вызвана активизацией в последние годы в странах Содружества добровольческого движения, которое получает широкое распространение в сфере образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, спорта, охраны окружающей среды. Принятие концепции позволит вывести эту работу на качественно новый уровень.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о создании четырех новых базовых организаций государств СНГ по подготовке и повышению квалификации кадров по различным направлениям деятельности. К слову, один из документов предполагает придание статуса базовой организации по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических работников и специалистов в области инклюзивного и специального образования Белорусскому государственному педагогическому университету имени Максима Танка.

"Уверен, что очередные заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ и принятые на них решения станут основой для новых шагов на пути политического взаимодействия, экономической интеграции, укрепления гуманитарных связей, расширения сотрудничества в сфере безопасности", - резюмировал Виктор Гуминский.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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