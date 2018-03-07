7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от СНГ ознакомились в Ашхабаде с работой избиркомов на выборах депутатов Меджлиса, сообщили БЕЛТА в штабе миссии.

Наблюдатели от Содружества ознакомились с работой окружных и участковых избирательных комиссий избирательных округов №№1 и 13 в Ашхабаде. "По мнению экспертов, избирательным комиссиям созданы необходимые условия для работы, они обеспечены помещениями, современными средствами связи, правовой и методической литературой", - отметили в штабе.

В этот же день ход избирательной кампании и организация работы миссии обсуждались на встрече первого заместителя председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктора Гуминского с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. "Обсуждались участие Туркменистана в работе уставных и отраслевых органов Содружества, а также вопросы, связанные с председательством Туркменистана в СНГ в 2019 году", - проинформировали в штабе миссии.

Парламентские выборы в Туркменистане назначены на 25 марта.-0-