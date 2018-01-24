24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от СНГ планируют 19 февраля начать мониторинг президентских выборов в России, сообщили БЕЛТА в Исполнительном комитете СНГ.
Исполнительный комитет СНГ приступил к формированию миссий наблюдателей от СНГ на выборах Президента России и депутатов Меджлиса Туркменистана. К мониторингу президентской кампании планируется приступить 19 февраля, парламентской - 2 марта. Планируется, что в состав миссий войдет около 250 и 70 представителей государств и органов Содружества соответственно.
Кандидатуры глав миссий Исполнительный комитет СНГ внес на согласование с Советом постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ.
Выборы Президента России назначены на 18 марта, депутатов Меджлиса Туркменистана - на 25 марта.-0-
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