Над практической реализацией идеи миротворческого контингента на востоке Украины нужно еще много работать - Мирончик

22 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Над практической реализацией идеи миротворческого контингента на востоке Украины нужно еще много и целенаправленно работать. Такую точку зрения высказал сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работать всем, кого искренне интересует примирение в Украине и регионе", - подчеркнул Дмитрий Мирончик.-0-