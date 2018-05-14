Неформальный министерский диалог стран "Восточного партнерства" пройдет в июне в Минске - Викторин

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неформальный министерский диалог стран "Восточного партнерства" пройдет в июне в Минске, сообщила сегодня журналистам глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин на полях международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь активно участвует в мероприятиях в рамках "Восточного партнерства" в сфере развития цифровой экономики, и мы очень рады, что Беларусь будет принимать у себя неформальный партнерский диалог в июне этого года. Там будет идти речь о цифровой экономике", - пояснила Андреа Викторин.

Глава представительства ЕС подчеркнула, что проведение подобного мероприятия в Минске показывает потенциал для сотрудничества в "Восточном партнерстве". "Мы работаем над вопросами гармонизации цифровых рынков в ЕС, это является нашей целью. Беларусь для нас тоже важная страна в этом смысле, и это одна из тех сфер, где мы можем сотрудничать", - пояснила она.

Андреа Викторин рассказала, что посещает форум "ТИБО" не в первый раз. "Я была на этом мероприятии в прошлом году, оно было очень хорошо организовано. Такие мероприятия являются хорошей платформой, чтобы собраться и обсудить новые проекты и установить новые связи", - резюмировала она.

XXV Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018" открылся сегодня в Минске. Церемония открытия прошла в "Минск-Арене". После нее на пленарном заседании руководители органов госуправления, международных организаций, ведущих ИКТ-компаний обсудили международный опыт цифровой трансформации, прогнозы и перспективы использования новейших технологий.-0-