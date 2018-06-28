Независимая Беларусь проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику - Петришенко

28 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Независимая Беларусь проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко на торжественном приеме по случаю Дня Независимости Беларуси, который состоялся сегодня в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Мы горды тем, что Беларусь состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику, - сказал посол. - Мы выступаем за решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров. Активно участвуем в деятельности ООН и других международных организаций. Сегодня Беларусь - европейский донор спокойствия и стабильности. Минская переговорная площадка известна всей планете как последний мирный оплот Старого света. А белорусская инициатива "Хельсинки-2" направлена на поиск путей преодоления кризиса безопасности во всем мире".

Игорь Петришенко отметил успешное строительство Союзного государства, в котором граждане двух стран уравнены практически во всех правах, а степень интегрированности экономик - одна из самых высоких в мире; продуктивный диалог со странами СНГ; развитие ОДКБ в направлении ее интеграции в европейскую архитектуру безопасности; последовательную линию Беларуси за прямой диалог между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом с перспективой формирования общего экономического пространства. "Беларусь также демонстрирует ответственный подход к военно-политической безопасности в регионе ОБСЕ, - констатировал дипломат. - Выступает за уравновешенный диалог с НАТО. Остается открытой для равноправного и взаимоуважительного диалога с США, развивает связи с партнерами и союзниками в Азии, Африке, Латинской Америке, Австралии".

На приеме присутствовали заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, полномочные представители Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель генерального секретаря ОДКБ Алымбай Султанов, начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, российские парламентарии, представители Евразийской экономической комиссии, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, мэрии и префектур Москвы, российских регионов, экспертно-медийного сообщества, деловых кругов, белорусской диаспоры, а также около 30 руководителей посольств стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Латинской Америки.-0-