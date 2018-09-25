Никаких подвисших вопросов после переговоров Лукашенко и Путина в Сочи не осталось - Бабич

25 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Никаких подвисших вопросов после переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи не осталось. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Михаил Бабич перед церемонией вручения верительных грамот Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никаких подвисших вопросов не осталось и не будет. Все они имеют свое решение, оно очень конструктивное и положительное. Мы со своими коллегами - и с российскими, и с белорусскими - сделаем все, чтобы эти договоренности были реализованы на практике", - заверил Михаил Бабич.

Дипломат добавил, что стороны проведут дополнительную встречу в Душанбе на полях саммита СНГ, где будут окончательно согласованы некоторые детали. "После этого будут объявлены официальные результаты. Но, если говорить уже сегодня, то это очень положительные и достойные результаты достаточно интенсивного переговорного процесса. Наши партнеры, вне всякого сомнения, будут ими довольны", - убежден посол.-0-