"Новогоднее перемирие" вступило в силу в зоне конфликта на востоке Украины

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим прекращения огня начал действовать в зоне конфликта на востоке Украины с 00.00 23 декабря (по киевскому времени), сообщает БЕЛТА.

О "новогоднем перемирии" проинформировал журналистов спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик по итогам последнего в 2017 году раунда переговоров. Дипломат зачитал заявление, в котором, в частности, говорится, что ТКГ при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей "подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками". Кроме того, в заявлении отмечалось, что, руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами сторон, участники переговоров "подтверждают приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00.00 часов 23 декабря" по киевскому времени. При этом должны быть изданы и соблюдены соответствующие приказы, включая дисциплинарные меры за нарушение режима прекращения огня.

Также было подтверждено стремление произвести обмен удерживаемыми до новогодних и рождественских праздников в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

Что касается минских соглашений, участники контактной группы выразили общую приверженность их полному выполнению.

Ранее в зоне конфликта на востоке Украины были также объявлены "хлебное" и "школьное" перемирия.-0-