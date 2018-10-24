Новую редакцию концепции развития СНГ планируется рассмотреть на саммите в Ашхабаде в 2019 году

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую редакцию Концепции дальнейшего развития СНГ планируется рассмотреть на саммите в Ашхабаде в октябре 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА постоянный представитель России при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов.

По его словам, работа над документом ведется в формате экспертов. "В июне было первое заседание экспертной группы по рассмотрению предложений по актуализации положений концепции дальнейшего развития СНГ. Сегодня-завтра в Исполкоме СНГ будет проходит вторая встреча экспертов по обсуждению документа. Поступили предложения от государств по содержательному наполнению концепции, предварительно они были рассмотрены. Сейчас нам предстоит попытаться выйти уже на текст с учетом предложений, которые высказали страны, и подготовить проект новой редакции. Нам также предстоит определиться с дальнейшим алгоритмом работы над этим документом. Ориентир - вынесение новой редакции концепции на саммит СНГ в Ашхабаде в октябре 2019 года", - сказал Андрей Грозов.

Это будет актуализированный вариант концепции дальнейшего развития СНГ с учетом предложений всех заинтересованных сторон. "Мы предполагаем, что после того, как подготовим новую редакцию концепции, предварительно перед вынесением на обсуждение глав государств направим ее для рассмотрения в другие структуры Содружества", - отметил постпред.

Андрей Грозов подчеркнул, что концепция дает магистральные направления развития взаимодействия стран Содружества в традиционных сферах и новых областях. "СНГ - это живой саморазвивающийся организм. Организация не может существовать в застывшей форме, она постоянно должна учитывать те процессы, которые происходят на пространстве Содружества, и адаптироваться к новым условиям. Но главный принцип взаимодействия в рамках СНГ, что обеспечит его устойчивость и привлекательность для всех государств-участников, - это заинтересованность стран в развитии тех направлений сотрудничества, которые соответствуют их национальным интересам", - добавил он.

Концепция дальнейшего развития СНГ разработана в октябре 2007 года. Решение о начале работы по ее актуализации принято на заседании Совета министров иностранных дел в апреле этого года в Минске.-0-