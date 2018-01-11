11 января, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Новые шаги по либерализации визового режима могут быть приняты в Беларуси уже в 2018 году. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не исключаю, что в этом году, в течение этого года могут быть приняты соответствующие решения, направленные на дальнейшую либерализацию визового режима", - сказал Владимир Макей.

При этом он подчеркнул, что государство не будет действовать поспешно. "Мы будем тщательно консультироваться с нашими соседями, экспертами и будем принимать взвешенные и выверенные решения", - отметил министр.

Владимир Макей констатировал, что принятые ранее Беларусью меры по либерализации визового режима позволили значительно нарастить экспорт туристических услуг. Например, только в Минске он вырос на 35%. "Та линия на либерализацию визового режима, которая в свое время была одобрена главой государства, в целях развития нашего туристического, делового потенциала является правильной. Было принято решение и дальше двигаться аккуратно в этом направлении, создавать более облегченные условия для поездок иностранных граждан в Беларусь", - сообщил дипломат.

При этом на совещании Президент подчеркнул, что визовая политика Беларуси не должна создавать проблем другим государствам. В частности, он поручил урегулировать существующие разногласия с российской стороной.-0-