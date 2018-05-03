Новый посол Эквадора в Минске передал копии верительных грамот в МИД Беларуси

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков принял сегодня копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Эквадора в Беларуси Леопольдо Энрике Ровайо Вердесото. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Дипломаты обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, а также перспективные направления сотрудничества в научно-технической и образовательной областях.-0-
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