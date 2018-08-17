Новый временный поверенный в делах США в Беларуси прибыла в Минск

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур прибыла в Минск. Такая информация размещена на сайте посольства США в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Дженнифер Мур начнет работу в должности поверенного в делах США в Беларуси в августе 2018 года", - отметили в диппредставительстве.
В посольстве проинформировали, что Дженнифер Мур является карьерным дипломатом. Перед приездом в Минск она занимала должность заместителя директора управления по делам Южной Европы Государственного департамента США, которое отвечает за отношения США с Турцией, Грецией и Кипром.
Новый временный поверенный имеет богатый опыт работы по европейской тематике и на протяжении большей части карьеры специализировалась в вопросах международного сотрудничества и реформ в области безопасности.
Ранее Дженнифер Мур работала на должности заместителя директора управления Государственного департамента по миротворческой деятельности, санкций и борьбе с терроризмом, советника по политическим и экономическим вопросам посольства США в Тиране, а также на различных должностях в политическом, военно-политическом и экономическом отделах в посольстве США в Анкаре, Сараево, Багдаде и Джакарте.
Дипломат также являлась дежурным сотрудником Оперативного центра Государственного департамента и ассистентом помощника государственного секретаря по военно-политическим вопросам.-0-
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