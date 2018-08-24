Новым дуайеном дипкорпуса в Беларуси стал посол Палестины

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым дуайеном дипкорпуса в Беларуси стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины доктор Халед Арикат. Сегодня дипломат стал одним из приглашенных на прием, организованный посольством России в Минске по случаю завершения Александром Суриковым своей дипмиссии в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время торжественного вечера посол Палестины от имени всего иностранного дипкорпуса, аккредитованного в Беларуси, вручил на память Александру Сурикову картину с изображением Привокзальной площади.

Российский дипломат проработал в Беларуси более 12 лет и считается "старожилом" среди всех послов в Беларуси.

Халед Арикат представляет интересы Палестины в Беларуси с апреля 2011 года.-0-