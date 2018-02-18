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Об отношении к Беларуси, конфликте в Украине и "Хельсинки 2" - Макей рассказал об итогах Мюнхенской конференции

Политика 18.02.2018 | 20:29
Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партнеры Беларуси уходят от понимания ситуации внутри и вокруг страны в черно-белом варианте. Об этом в интервью телеканалу "СТВ" заявил министр иностранных дел Беларуси по итогам участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Стенограмма интервью появилась в аккаунте белорусского МИД в социальной сети Facebook, сообщает БЕЛТА.

"Меняется отношение к Беларуси, потому что, слава богу, наши партнеры уходят от понимания ситуации внутри и вокруг Беларуси в черно-белом варианте", - заявил министр.

Он отметил, что страна вносит очень большой вклад в обеспечение стабильности и безопасности в Европе. "И мы намерены и впредь поступать таким образом. Да, есть какие-то вещи, с которыми наши партнеры не согласны, они хотели бы, чтобы мы немножко улучшили ситуацию в тех или иных сферах. Но это вопрос нормальных переговоров, дискуссий. Мы готовы к такому открытому, откровенному диалогу", - сказал Владимир Макей.

По его словам, на данном этапе существует больше понимания со стороны всех зарубежных партнеров относительно того, что собой представляет Беларусь, что происходит в стране и куда необходимо двигаться дальше. "Но, повторюсь, остается ряд вопросов, на которые мы должны обращать внимание, и мы говорим об этом нашим партнерам в ходе открытого, откровенного диалога, который происходит между нами", - добавил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

О вводе миротворцев на юго-восток Украины

Министр напомнил, что о возможности ввода белорусских миротворцев в этот регион Президент Беларуси заявил еще в октябре 2014 года. "К сожалению, тогда эта инициатива осталась не услышанной или не до конца услышанной. Она была неприемлема для всех сторон в силу разных причин. Через некоторое время к этой идее вернулись, но время было упущено, и, к сожалению, сейчас, конечно, реализовать эту инициативу является намного более трудным делом, чем это было тогда", - считает Владимир Макей.

Он отметил, что в сентябре прошлого года Президент России предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения. Украинская сторона внесла свои предложения относительно того, как она видит идею о размещении миротворцев в этом регионе. "Мы видим сейчас, что есть большие различия в позициях сторон. Поэтому задача состоит в том, чтобы сблизить эти позиции, найти, возможно, какое-то компромиссное решение. Именно об этом мы говорили с представителем США", - сказал глава МИД.

Что касается позиции Беларуси, он подтвердил готовность участвовать в любых проектах, предложениях, в реализации любых идей, которые будут способствовать снижению напряженности в данном регионе и будут способны "закрыть" это кризис раз и навсегда. "Можно лишь только подтвердить готовность Беларуси участвовать в любом виде в возможном направлении миротворческого контингента в этот регион, если все стороны договорятся по этому вопросу и если это будет приемлемо для всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - добавил Владимир Макей.

О возможности "Хельсинки 2"

По словам министра, доклад, который был подготовлен накануне Мюнхенской конференции, говорит о том, что уровень напряженности и конфронтации в регионе не снизился. "Мы, находясь на этом геополитическом разломе между Востоком и Западом, находясь, как я говорю иногда, между двух огней, в нынешних условиях, когда существуют санкции между Россией и Европейским союзом, чувствуем это на себе, наверное, как никто другой, - отметил он. - Потому что мы страдаем в экономическом, политическом и в иных планах и отношениях. Для нас это является главнейшей целью и задачей, главнейшей проблемой - всячески содействовать снижению этой напряженности и конфронтации".

Именно этим, отметил Владимир Макей, руководствовался глава белорусского государства, когда предлагал начать дискуссию по этому вопросу. "Это не значит, что мы намерены отменить "Хельсинки 1" и начинать с чистого листа, с нуля создавать какое-то новое здание, новый хельсинкский договор. Отнюдь нет, - подчеркнул министр. - Все, что было сделано раньше, необходимо сохранить, но с учетом тех новых вызовов, которые сегодня появились - а их огромное количество - с учетом четкой, явно прослеживающейся сегодня тенденции роста напряженности, роста новой гонки вооружений необходимо садиться за стол переговоров, обсуждать ситуацию, определять "красные линии", как говорят дипломаты, которые нельзя перейти, за которые нельзя заходить".

Глава МИД видит необходимость определять проблемы, которые представляют опасность для всего человечества, для региона в частности, и пытаться найти точки совместимости при обсуждении этих проблем. "И, возможно, точки совместимости, которые помогут нам выйти на решение крупных вопросов", - сказал он.

"Может быть, не стоит говорить о том, что это будет "Хельсинки 2", но важно начать дискуссию, которая позволила бы нам прийти к какому-либо большему пониманию, к пониманию, которого сегодня абсолютно нет. Об этом говорит даже и содержание дискуссии в ходе нынешней Мюнхенской конференции", - отметил Владимир Макей.

О безопасности

Один из вопросов касался проведения в Беларуси в 2019 году Европейских игр и возможности содействия партнеров, в том числе из стран Запада, в плане обеспечения безопасности. "Вопросы безопасности, особенно в период подобного рода крупных спортивных мероприятий, конечно же, очень важны, и я думаю, что здесь мы можем рассчитывать на помощь всех наших партнеров - и европейских партнеров и более дальних, может быть, заокеанских партнеров", - сказал министр.

Он рассказал, что во время проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске Беларусь сотрудничала и с представителями НАТО, и с США по этим вопросам. "Поэтому я убежден, что, если понадобится, мы найдем понимание по этим вопросам, связанным с обеспечением безопасности во время таких крупных спортивных соревнований", - заявил глава МИД.

Об итогах участия в Мюнхенской конференции

"Я не могу сказать, что мы привезем отсюда мешок того, что можно оценить в конкретном материально-финансовом преломлении. Вместе с тем участие в подобного рода мероприятиях, с моей точки зрения, очень важно. Потому что, во-первых, ты очень многое узнаешь о позиции других государств, о позиции лидеров других государств по наиболее волнующим актуальным вопросам. Во-вторых, здесь, в ходе этой конференции, появляется уникальная возможность довести свою точку зрения до огромного количества участников этой конференции из различных стран, практически со всего мира. Это очень важно", - заявил Владимир Макей.

По его словам, эта площадка представляет собой также возможность двусторонних встреч для того, чтобы в узком формате обсудить волнующие вопросы и решить какие-то конкретные проблемы.

"Когда присутствуешь в зале, принимаешь участие в дискуссиях, очень важно иметь большее понимание того, как хочет развиваться Европа, к чему мы движемся, чего опасается Европа и так далее", - отметил министр.

Владимир Макей выразил мнение, что на конференции меньше внимания было уделено тем актуальным проблемам, которые должны волновать сегодня человечество. Таким, как борьба с терроризмом. "Говорилось об этом, но как-то вскользь. Это и нелегальная миграция, это и борьба с изменениями климата, и так далее, - заметил глава МИД. - Но мне кажется, что почему-то участники, особенно из европейских стран, в большей мере были озабочены тем, как будут развиваться отношения в сфере безопасности между Европейским союзом и НАТО, что должно защищать НАТО, а что должен защищать Европейский союз, я имею в виду в сфере обороны. Этому была посвящена большая часть дискуссий".

Министр также с сожалением констатировал, что, по сложившемуся у него впечатлению, странам пока не удалось уйти от логики конфронтационного мышления. "Мне показалось удивительным, что один из высоких участников этой конференции в качестве оправдания того, что НАТО обязало все страны увеличивать расходы на военные цели, привел выражение Троцкого о том, что, мол, "если Европа не будет заниматься войной, то война будет заниматься Европой", - сказал Владимир Макей. - Но разве это аргумент в нынешней ситуации? Надо думать сейчас о том, как, наоборот, уйти от этой опасной перспективы начала нового витка вооружений, новой гонки вооружений, а мы рассуждаем какими-то устаревшими категориями и понятиями… Нельзя этого делать".

О встречах на полях конференции

Говоря об итогах встречи с председателем Мюнхенской конференции Вольфгангом Ишингером, Владимир Макей рассказал, что на ней в том числе обсуждались возможные взаимные мероприятия на перспективу. "Господин Ишингер и его секретариат предложили провести в Беларуси в конце октября этого года встречу так называемой основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Эта встреча представляет собой собрание видных руководителей, политиков, политических деятелей, государственных деятелей в закрытом формате - порядка 70-80 человек - которые собираются и обсуждают самые актуальные и волнующие на данный момент проблемы, - сказал он. - Почему Беларусь? Как я понимаю, Беларусь сегодня представляет собой место, где можно собрать людей из различных конфликтующих регионов, и я убежден, что эта встреча, если она состоится на белорусской земле, тоже внесет свой вклад в снижение той напряженности, той конфронтации, которая сегодня, к сожалению, присутствует в нашем регионе".

Владимир Макей провел и ряд других двусторонних встреч. В частности, с новыми представителями ведомства Федерального канцлера Германии, которые будут отвечать за внешнюю политику. Стороны нашли абсолютно однозначное взаимопонимание и договорились продолжать конструктивный диалог.

"Мы провели ряд двусторонних встреч с коллегами - министрами иностранных дел, в частности, Египта, Судана, с которыми проанализировали итоги выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты во время визита нашего Президента в эти страны, и договорились о контактах на различных уровнях, в том числе на самом высшем уровне, на ближайшую перспективу. Ждем с визитами руководителей этих государств, мы договорились о том, какую работу надо провести для того, чтобы эти визиты были насыщенными и результативными", - заявил глава МИД.

Помимо этого, состоялись встречи с руководителями ряда немецких компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Беларусью. С представителями Европейского союза, которые занимаются вопросами политики добрососедства.

"Конечно же, мы не могли обойти стороной и ту проблему, которая очень волнует нас сегодня - вопросы, связанные с ситуацией в Украине. Мы запросили встречу, и она состоялась, со специальным посланником США по Украине, господином Волкером, обменялись мнениями о ситуации в регионе и высказали свои соображения относительно того, какие шаги можно было бы предпринять по снижению напряженности в этом регионе", - добавил министр.-0-

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конференция, Макей
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