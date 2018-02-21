Обмен опытом разных стран важен для достижения ЦУР - Макей

21 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Обмен опытом разных стран мира является важным для достижения Целей устойчивого развития. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что деятельность Организации Объединенных Наций является ключом к успешному достижению Целей устойчивого развития. "Важен обмен опытом между государствами", - заметил он.

Министр добавил, что все страны очень разные, с национальными особенностями развития, и эти факторы необходимо учитывать в ходе достижения Целей устойчивого развития. Через несколько дней в Женеве пройдет конференция, на которой также будут обсуждаться эти вопросы.

Владимир Макей выразил убежденность, что Региональный форум национальных координаторов по Целям устойчивого развития из стран Европы и Центральной Азии, который пройдет 21-22 февраля в Минске, придаст новый импульс в достижении ЦУР. Он высказал надежду на конструктивное взаимодействие во время данного мероприятия.

В свою очередь Амина Мохаммед отметила успехи Беларуси в достижении Целей устойчивого развития. Она уверена, что на предстоящей встрече в белорусской столице в ходе дискуссии, обмена опытом можно будет найти ответы на актуальные вызовы современности.-0-