Обмен опытом в достижении ЦУР продолжится обобщением наработок на глобальном уровне - мнение

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переход от обмена опытом отдельных стран в достижении Целей устойчивого развития к обобщению таких наработок станет закономерным продолжением реализации Повестки-2030 на глобальном уровне. Такое мнение высказала сегодня журналистам представитель департамента по реализации Целей устойчивого развития в Румынии Чилла Лоринц на полях Регионального форума национальных координаторов по достижению ЦУР, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для координаторов по реализации Целей устойчивого развития крайне важно участие в таких мероприятиях. Можно обменяться накопленным опытом, обсудить вопросы и добиться общих успехов в достижении ЦУР, - сказала Чилла Лоринц. - Также было бы здорово обобщить этот опыт в единой базе данных. Но, на мой взгляд, мы еще находимся на раннем этапе реализации ЦУР, поэтому целесообразно вернуться к данному вопросу лет через пять".

Чилла Лоринц призналась, что считает Минск прекрасной площадкой для подобного мероприятия, в том числе в контексте "Восточного партнерства".

Региональный форум национальных координаторов проходит в Минске 21-22 февраля. Он собрал делегации более чем из 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обменяются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.-0-