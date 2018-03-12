Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение ВГС

12 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение Высшего государственного совета. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас у нас отрабатывается на уровне министерств обороны, корректируется Военная доктрина. Это работа, которая проводится время от времени с учетом меняющейся обстановки. Если мы успеем согласовать доктрину до ВГС, то, соответственно, там будет приниматься решение на этот счет", - сказал Григорий Рапота.

Еще один важный вопрос, который предстоит рассмотреть на ВГС, - согласованная программа взаимодействия в сфере внешней политики.

Большой блок вопросов отводится под союзные программы. "Мы собираемся их количество расширить. И есть для этого задумки, очень много предложений. Это тоже всегда является предметом обсуждения с Александром Григорьевичем", - уточнил Григорий Рапота.

Кроме того, на ВГС планируется рассмотреть перспективные направления развития Союзного государства.

Григорий Рапота уточнил, что встречи с Александром Лукашенко как председателем ВГС носят регулярный характер. "Не всегда они связаны с проведением какого-то мероприятия. Накапливается ряд вопросов, которые требуют обсуждения, сверки часов, выработки позиции, которой мы должны придерживаться как исполнительный орган Союзного государства", - отметил государственный секретарь.

Подобного рода встречи проходят и в Москве с Президентом России. "Здесь очень важно, чтобы была согласованность подходов. Организационные вопросы в большей степени с Александром Лукашенко согласовываются, поскольку он является председателем ВГС", - рассказал Григорий Рапота.

Что касается возможной даты проведения ВГС, госсекретарь предположил, что она будет определена после президентских выборов в России. "Не думаю, что там будет затягиваться процесс принятия решений", - сказал он.-0-