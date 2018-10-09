ОБСЕ призывает к выработке новых подходов в борьбе с терроризмом с использованием ИКТ

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает к выработке новых подходов в борьбе с терроризмом с использованием информационно-коммуникационных технологий. Об этом сегодня заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на открытии международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.

Томас Гремингер отметил, что вырабатывать эти подходы необходимо с учетом соблюдения прав человека, а также гендерных аспектов. Недискриминационная контртеррористическая стратегия необходима для того, чтобы не оттолкнуть от себя людей, которые могут придерживаться радикальных позиций. "Эффективная контртеррористическая деятельность и защита прав человека являются двумя взаимодополняющими усилиями", - отметил он.

Генсек подчеркнул, что террористы и радикалы все чаще используют ресурсы всемирной сети для мобилизации усилий по вербовке, обучению, радикализации и подстегивают людей к совершению террористической деятельности. По его словам, злонамеренное использование ИКТ является серьезной угрозой миру и стабильности, поэтому противодействие ему является критически важным.

"Борьба с этими рисками и угрозами требует активизации в сфере сотрудничества. Укрепление партнерства является залогом успеха в борьбе с террористическими сетями, которые сегодня имеют транснациональный характер", - отметил он. Генеральный секретарь обратил внимание на такие способы борьбы с терроризмом, как создание надежной системы информации о пассажирах международных перелетов (среди которых может оказаться террорист), сбор биометрических данных.-0-