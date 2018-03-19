Очередное заседание белорусско-чешской комиссии по развитию сотрудничества состоится в мае

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Белорусско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству состоится в мае в Беларуси. Вопросы его проведения обсуждены на встрече посла Беларуси в Чехии Валерия Курдюкова с замминистра промышленности и торговли Чехии, сопредседателем комиссии Эдуардом Муржицкы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание они уделили подготовке к очередному заседанию совместной комиссии.

Эдуард Муржицкы отметил, что развитие экономического взаимодействия с Беларусью является долгосрочным приоритетом для Министерства промышленности и торговли Чехии. Замминистра подчеркнул наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения взаимодействия.-0-