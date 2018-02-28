Очередное заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины пройдет в Минске 14 марта

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет 14 марта. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
Дипломат рассказал о некоторых итогах сегодняшних переговоров. Так, участники экономической рабочей группы продолжили обсуждение вопросов водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Предметом обсуждения был также возврат вагонов, состоящих в иностранной собственности, которые находятся на территории Донбасса.
Рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение темы, связанной с обменом удерживаемых лиц.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN