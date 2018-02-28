Очередное заседание ТКГ по ситуации на востоке Украины пройдет в Минске 14 марта

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет 14 марта. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат рассказал о некоторых итогах сегодняшних переговоров. Так, участники экономической рабочей группы продолжили обсуждение вопросов водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Предметом обсуждения был также возврат вагонов, состоящих в иностранной собственности, которые находятся на территории Донбасса.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение темы, связанной с обменом удерживаемых лиц.-0-