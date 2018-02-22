Очередной раунд белорусско-эстонских межмидовских консультаций пройдет 1 марта в Таллине

22 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Очередной раунд белорусско-эстонских межмидовских консультаций пройдет в Таллине 1 марта. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. На мероприятии планируется рассмотреть состояние перспективы белорусско-эстонских отношений, взаимодействие в международных организациях, развитие сотрудничества Беларуси с ЕС, а также актуальные вопросы международной и региональной повесток дня.

Официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в настоящее время идет поступательная активизация политических отношений с Эстонией. На регулярной основе проводятся межмидовские политические консультации. В минувшем году в период председательства Эстонии в Совете Европейского союза состоялись визиты белорусских делегаций в Таллин.-0-