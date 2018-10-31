Очередной раунд диалога между Белградом и Приштиной состоялся в Минске

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске на полях встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности состоялись переговоры премьер-министра Сербии Аны Брнабич и политического деятеля Косово Хашима Тачи, передает корреспондент БЕЛТА.

Ана Брнабич рассказала журналистам о встрече. По ее словам, стороны обсудили ход белградско-приштинского диалога. Она выразила надежду, что стороны смогут прийти к соглашению, компромиссу, что приведет к повышению стабильности в регионе.

Премьер-министр подчеркнула, что у нее большие ожидания от конференции, на которой обсуждаются важные вопросы международной повестки дня: взаимоотношения по линии Восток-Запад, Минский процесс и другие.

Ана Брнабич также отметила, что она впервые в Минске и рада такой возможности. Премьер высоко оценила белорусско-сербские отношения, в том числе на уровне глав государств.

Переговоры между Сербией и Косово по поводу согласования границы идут несколько лет. Обычно встречи различного уровня проходили в Брюсселе. Обсуждаются в том числе перспективы заключения окончательного и юридически обязывающего соглашения между Белградом и Приштиной.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно начиная с 1963 года. Первоначально мероприятие задумывалось как форма диалога между ФРГ и США по вопросам политики безопасности. Со временем оно начало привлекать все бoльшее внимание представителей политических и военных кругов других стран. В настоящее время конференция является одним из наиболее представительных и авторитетных форумов в мире по вопросам политики безопасности и сотрудничества в военной сфере. В нем принимают участие политики высшего звена, главы государств стран Европы, США и Азии, руководители военных ведомств, руководство НАТО и ОБСЕ, эксперты по вопросам безопасности, представители военно-промышленных концернов, ведущие журналисты. С каждым годом все больший интерес к форуму проявляют деловые круги.

Первая встреча Основной группы МКБ состоялась в 2009 году. Встречи проходят в формате эксклюзивного закрытого диалога высокого уровня с привлечением широкого круга участников. Они являются продолжением Мюнхенской конференции и в определенной степени задают тон последующей на ней дискуссии. Традиционно фокусом внимания основной группы является архитектура безопасности региона, в котором проводится встреча. Последняя прошла 8 мая 2017 года в Вашингтоне (до этого заседания были в Москве, Пекине, Дохе, Нью-Дели, Вене, Тегеране, Аддис-Абебе).-0-