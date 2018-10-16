Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины начался в Минске

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Позже должно пройти заседание трехсторонней контактной группы.

Как сообщалось, прошлая встреча состоялась в Минске 2 октября. Тогда спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Эртурул Апакан в совместном заявлении призвали стороны конфликта приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска. В заявлении напоминалось, что согласно минским соглашениям все стороны обязались осуществлять противоминную деятельность.

Обсуждались также дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня. Экономическая подгруппа продолжала обсуждение актуальных вопросов водоснабжения, связанных с системами "Карбонит" и "Вода Донбасса". Были затронуты дальнейшие шаги по ремонту Южнодонбасского водопровода и промышленной зоны Авдеевка.

Гуманитарная рабочая группа рассматривала темы, связанные с обменом удерживаемыми в связи с конфликтом лицами. Группа также обсуждала вопросы по поиску пропавших без вести. Одной из тем стали возможности улучшения пересечения линии соприкосновения через пункт пропуска "Станица Луганская" со стороны ОРЛО (отдельные районы Луганской области). Политическая подгруппа продолжила свою работу по имплементации формулы Штайнмайера.-0-