Очередные переговоры по ситуации на востоке Украины пройдут в Минске 28 февраля

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в Минске 28 февраля. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

Подводя итоги сегодняшних переговоров, Мартин Сайдик рассказал, что экономическая рабочая группа обсуждала возможности возобновление работы оператора мобильной связи Vodafone в Украине на территории отдельных районов Донецкой области.

Кроме того, участники группы продолжили обсуждение вопросов водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Обсуждались также вопросы экологической безопасности, связанные с затоплением угольных шахт в зоне конфликта.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам обсуждала дальнейшие шаги, необходимые для подготовки к следующему обмену удерживаемыми, добавил дипломат.-0-