ОДКБ выступает за налаживание системной работы с ОБСЕ в борьбе с терроризмом

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОДКБ выступает за налаживание системной работы с ОБСЕ по противодействию современным угрозам и вызовам. Об этом сегодня заявил заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков на открытии международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы признательны секретариату ОБСЕ за поддержание постоянного диалога по вопросам противодействия угрозам и вызовам в Центральной Азии. Думаю, что есть необходимость эти диалоги перевести в системную работу на базе меморандума о взаимодействии секретариата ОДКБ и департамента по борьбе с транснациональными угрозами секретариата ОБСЕ. С нашей стороны мы к этому готовы", - отметил Валерий Семериков.

Он заявил, что ОДКБ намерена продолжить работу в правовом оформлении взаимоотношений между региональными организациями на программной основе. "Перспективной представляется идея создания координационного совета международных региональных организаций. Такой совет мог бы взять на себя функции обмена информации между различными организациями по всеобъемлющим вопросам безопасности. Мы считаем, что обмен информацией, накопленной опытом и передовыми практиками, является важнейшей составляющей успеха в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - сказал Валерий Семериков.-0-