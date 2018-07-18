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Офис почетного консула Беларуси могут открыть в Иордании

Политика 18.07.2018 | 11:54

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офис почетного консула Беларуси могут открыть в Иордании. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел во время проводимого в Facebook консульского дня, сообщает БЕЛТА.

"На стадии финальной проработки находится вопрос об открытии офиса почетного консула Республики Беларусь в Иордании", - сказали в министерстве.

В МИД подчеркнули, что ведомство, используя имеющиеся возможности, постоянно проводит работу по улучшению доступа гражданам Беларуси к консульским услугам и оказанию им консульского содействия.

Однако не всегда все зависит от усилий дипломатов. Например, ситуация в Сирии сказывается на условиях работы сотрудников белорусской дипмиссии в этой стране. "При этом консульский сотрудник посольства Беларуси в Сирии также осуществляет выездной консульский прием в Ливане. График данных приемов размещен на сайте дипмиссии", - отметили в МИД.-0-

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Теги
Беларусь, дипломатия, Иордания, МИД
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