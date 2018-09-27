Официальных запросов в МИД Беларуси о переносе переговоров по Украине не поступало

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальных запросов в Министерство иностранных дел Беларуси о переносе переговорной площадки по урегулированию ситуации в Украине из Минска не поступало. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.
"Официально ничего подобного от украинской стороны к нам не поступало. А заявления отдельных лиц МИД комментировать не намерен, пусть они останутся на их совести, - сказал Анатолий Глаз. - Для нас главное, чтобы в Украине, в нашей стране-соседке, с которой у нас теснейшие разноплановые связи, скорее установился мир".
Ранее в ряде СМИ прозвучала информация, что первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Ирина Геращенко поддержала идею о переносе переговоров из Минска. С таким же предложением выступил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
"У нас нет информации о достигнутых договоренностях и компромиссах, о которых идет речь", - добавил пресс-секретарь белорусского МИД.-0-
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