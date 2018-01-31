31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный Минск приветствует решение посольства США о возобновлении всего спектра визовых услуг. Об этом заявил журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, сообщает БЕЛТА.

Накануне на брифинге в посольстве США в Беларуси стало известно, что американская дипмиссия с 1 февраля возобновляет предоставление всего спектра услуг, связанных с выдачей неиммиграционных виз США. Такие визы в Минске смогут получать все категории граждан Беларуси. "Данный шаг рассматриваем как неотъемлемую часть общего процесса поступательного улучшения белорусско-американских отношений", - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, комментируя данное решение.

Дмитрий Мирончик отметил, что выдача виз является одной из основных консульских функций диппредставительств. Белорусская сторона рада тому, что "данный элемент отношений Беларуси и США теперь нормализован".

"Убеждены в том, что нынешний шаг американской стороны будет способствовать укреплению деловых, туристических и гуманитарных контактов между нашими странами", - добавил официальный представитель МИД Беларуси.-0-