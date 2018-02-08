Официальный Минск вновь выступил за ввод в Донбасс миротворцев и подключение к переговорам США

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный Минск вновь выступил за ввод в Донбасс миротворцев и подключение США к переговорам по урегулированию конфликта в Украине. Соответствующие предложения белорусской стороны в интервью газете "Известия" актуализировал министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"Безусловно, можно и нужно думать о каких-то дополнительных шагах, способах помочь сторонам двигаться в правильном направлении", - считает министр.

Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь сохраняет непредвзятую и честную по отношению ко всем участникам конфликта позицию. "Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова, - подчеркнул глава МИД. - Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод в Донбасс миротворцев, разумеется, в том числе и белорусских. Об этом наш Президент говорил еще в 2014 году, и мы от своих слов не отказываемся".

Владимир Макей также сказал, что глава белорусского государства давно и открыто рекомендовал расширить формат переговоров, подключить к нему пока якобы "сторонние", но на самом деле весьма заинтересованные государства, в первую очередь Соединенные Штаты.

"Возможно, есть и другие моменты, о которых пока рано говорить публично", - отметил министр.

Владимир Макей подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию кризиса на востоке Украины нет. Этой позиции Беларусь последовательно придерживается с самого начала конфликта. "С помощью минских договоренностей удалось решить центральную на момент их принятия задачу - остановить войну, прекратить кровопролитие, принимавшее просто ужасающие масштабы. Ведь в те дни СМИ транслировали не новости, а реальные фронтовые сводки. Вот об этом пусть сначала вспомнят все те, кто критикует "Минск-1" и "Минск-2", - сказал он. - Нелишне также помнить о том, что достигнутые в белорусской столице договоренности получили одобрение Совета Безопасности ООН. Поэтому базовый рецепт и международно-правовая основа для урегулирования есть. И им нужно следовать, всем сторонам необходимо в полной мере приступить к практической реализации минских договоренностей".

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что белорус и самый выдающийся советский дипломат Андрей Громыко следовал принципу "лучше десять лет переговоров, чем один день войны". "Мы руководствуемся им и сегодня. Работа на Минской площадке может продолжаться ровно столько, сколько потребуется сторонам для реального замирения и решения конфликта. Надеюсь, что реализованные в конце прошлого года договоренности о самом крупном обмене пленными откроют путь к новым компромиссам и развязкам проблем, которых все так ждут от переговорщиков", - добавил министр.-0-