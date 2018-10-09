ООН предлагает создать стратегическую коалицию для адекватного ответа терроризму

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настало время создать стратегическую коалицию с участием правительств, гражданского общества, частного сектора и многосторонних организаций для адекватного ответа терроризму. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря - глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков сегодня на открытии международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Воронков обратил внимание, что развитие информационных и цифровых технологий наряду с позитивными моментами привели к возникновению новых опасностей. Эти инновации также используются в безнравственных и негодных целях. "Так, террористы продолжают использовать социальные сети, зашифрованные коммуникации, а также даркнет для распространения и пропаганды, вербовки новых боевиков и координации терактов", - констатировал глава контртеррористического управления.

"Риски, с которыми мы сталкиваемся, не оставляют нам выбора. Миру срочно необходимы новаторские решения и тесная координация действий, направленных на предотвращение злоупотребления террористами информационными и коммуникационными технологиями", - подчеркнул замгенсекретаря ООН.-0-