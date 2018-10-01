Осенняя сессия Палаты представителей открывается 2 октября

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие осенней сессии Палаты представителей состоится 2 октября. В перечень для рассмотрения на заседании включено 12 вопросов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении депутаты намерены рассмотреть поправки в законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об обращении с отходами, а также в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений и дополнений в законы о транспортно-экспедиционной деятельности, об электронном документе и электронной цифровой подписи. Второе чтение предстоит также поправкам в Гражданский процессуальный кодекс и законопроекту о производстве и обращении органической продукции.

Как отметили в пресс-службе, перечнем вопросов предусмотрена ратификация статей соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, межправительственных белорусско-турецких соглашений о международных комбинированных перевозках грузов и о взаимном содействии осуществлению и защите инвестиций.-0-