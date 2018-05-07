От поставки сельхозпродукции до медицины - МИД рассказал об итогах визита Макея в ОАЭ

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
7 мая 2018, Пн
+20°C
Ясно EUR 2.4079
USD 2.0185
RUB 3.2162
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: благоприятные внешние условия позволяют рассчитывать на дополнительные доходы в бюджет
Президент
Регионы при условии добросовестной работы хозяйств завершат посевную до 15 мая
Регионы
В городском поселке Копысь открываются три магазина "Евроопт" и пункт заказов "ГиперМолла"
Общество
Золотовалютные резервы Беларуси превысили $7 млрд
Экономика
В ТЦ "Дана Молл" реализован яркий творческий проект - открыта персональная выставка Анатолия Кузнецова "Протуберанцы"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Театр эстрады подготовил для зрителей теплую майскую афишу
16:57 Культура
Беларусь и ОАЭ планируют развивать сотрудничество в таможенной сфере
16:46 Общество
На месте усадебной застройки в районе ул.Орловской в Минске планируют возвести многоэтажки
16:38 Регионы
Работа агропромышленного комплекса Витебской области будет перестроена - Шерстнев
16:36 Регионы
В Минске пенсионерка пострадала при падении подъемника для инвалидов
16:35 Происшествия
Артиллерийскую пушку 1943 года выпуска задействуют в параде 9 Мая в Могилеве
16:31 Регионы
Открыта регистрация на Минский полумарафон-2018
16:26 Спорт
Первая электрогитара Джорджа Харрисона выставлена на аукцион
16:16 Калейдоскоп
Движение на части трассы Р23 в Минском районе будет временно ограничено вечером 8 мая
16:15 Регионы
Второй цикл кадастровой оценки земель Беларуси начнется с 2019 года
16:13 Экономика
Въезда в Литву ожидают более 1,1 тыс. фур
16:05 Общество
ФОТО: В гомельской школе имени Бориса Царикова пятиклассников приняли в пионеры
16:05 Заголовки новостей
Брестчанин нашел в унаследованной квартире арсенал патронов
16:04 Происшествия
Международный аэропорт Гейдар Алиев стал обладателем пяти звезд от Skytrax
15:55 Азербайджан
Путин предложил кандидатуру на пост премьер-министра
15:33 В мире
Иосиф Леонко освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области
15:18 Президент
ФОТО: Живой лабиринт в виде карты Беларуси высаживают в Минске
15:14 Заголовки новостей
От поставки сельхозпродукции до медицины - МИД рассказал об итогах визита Макея в ОАЭ
15:03 Политика
Содержание углекислого газа в атмосфере Земли достигло рекордного уровня
15:02 В мире
Награда героя вернется из России в Беларусь спустя 73 года после Победы
15:02 Общество
Все новости
Сюжеты
Детский отдых Детский отдых
День Победы День Победы
Жара в Беларуси Жара в Беларуси
Евровидение-2018 Евровидение-2018
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

От поставки сельхозпродукции до медицины - МИД рассказал об итогах визита Макея в ОАЭ

Политика 07.05.2018 | 15:03
Фото с сайта МИД
Фото с сайта МИД

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Объединенных Арабских Эмиратах 6-7 мая под сопредседательством министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и государственного министра по иностранным делам ОАЭ Анвара Гаргаша проведено четвертое заседание совместного комитета по сотрудничеству между правительством Беларуси и правительством ОАЭ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Предметно обсужден широкий спектр вопросов белорусско-эмиратского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и банковской сферах, в области сельского хозяйства, передовых технологий, науки, образования, культуры, спорта, туризма и здравоохранения, а также активизация взаимодействия по линии правоохранительных структур и торгово-промышленных палат Беларуси и ОАЭ. Нынешнее заседание совместного комитета стало как самым многочисленным по количеству участников, так и наиболее разноплановым по тематике обсуждаемых вопросов. В работе совместного комитета приняли участие более 30 членов белорусской делегации, представляющих различные министерства, ведомства и предприятия, и около 80 представителей эмиратской стороны.

По итогам заседания подписаны документы, расширяющие договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества: соглашение между правительствами Беларуси и ОАЭ о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, меморандум о взаимопонимании между Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Национальным управлением по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, кризисов и стихийных бедствий ОАЭ по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Беларуси и Министерством здравоохранения и профилактики заболеваний ОАЭ, исполнительная программа реализации соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области средств массовой информации на 2018-2022 годы, меморандум о взаимопонимании между ИРУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" и агентством "Дубай Экспортс".

На заседании совместного комитета белорусская и эмиратская стороны достигли ряда конкретных договоренностей, в частности, согласованы формы ветеринарных сертификатов на поставку на эмиратский рынок молока и молочной продукции, мясной продукции, меда, а также на готовую переработанную продукцию в широком ассортименте.

Достигнута договоренность осуществить визит в Беларусь специалистов Министерства изменения климата и защиты окружающей среды, Эмиратского агентства по стандартизации и метрологии для аттестации белорусских предприятий для получения разрешений по поставкам говядины и мяса птицы.

Установлены прямые контакты между учреждениями образования и научными организациями двух стран и достигнуты договоренности по сотрудничеству в области информационных технологий, искусственного интеллекта, биотехнологий, профессионально-технического образования и обучения.

Проведены переговоры по подготовке Дней культуры Беларуси в ОАЭ в сентябре-октябре 2018 года и по активизации участия творческих коллективов двух стран в проводимых мероприятиях. Обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере спорта и туризма, а также между правоохранительными органами, по каждому из данных направлений достигнуты договоренности по проведению конкретных мероприятий до конца 2018 года.

Эмиратской стороной проявлен значительный интерес в установлении практического взаимодействия в области здравоохранения. На полях совместного комитета подписаны документы между Министерством здравоохранения и профилактики заболеваний ОАЭ и РНПЦ детской хирургии, РНПЦ "Кардиология", РНПЦ неврологии и нейрохирургии, УЗ "9-я городская клиническая больница", в соответствии с которыми белорусские специалисты смогут проводить мастер-классы, оказывать услуги по лечению, проводить операции.

Параллельно с заседанием совместного комитета проведены рабочие визиты в ОАЭ министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко и председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько. Руководители белорусских ведомств провели переговоры со своими эмиратскими коллегами, намечены пути по реализации подписанных во время заседания документов о сотрудничестве.

Помимо участия в работе совместного комитета министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел двусторонние встречи и переговоры с государственным министром по иностранным делам ОАЭ Анваром Гаргашем, федеральным министром ОАЭ и членом правящей семьи эмирата Абу-Даби шейхом Нахайяном бен Мубараком аль-Нахайяном, председателем и исполнительным директором корпорации DP World Султаном бен Сулеймом, исполнительным директором СЭЗ "Джебель Али" Мухаммедом аль-Муаллемом, а также с представителями эмиратских деловых кругов.

На встречах обсуждались практические вопросы реализации проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

По итогам 2017 года зафиксирован рекордный показатель двустороннего товарооборота, более чем в два раза увеличился объем инвестиций на чистой основе в Беларусь из ОАЭ. Положительные тенденции наблюдаются и в текущем году - за I квартал 2018 года белорусский экспорт в ОАЭ вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.-0-

﻿
Теги
Макей, МИД, ОАЭ
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4079 BYN 2.403 BYN 2.412 BYN
USD
2.0185 BYN 2.016 BYN 2.02 BYN
RUB
3.2162 BYN 3.205 BYN 3.218 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Беларуси нужны предприятия, работающие без постоянной подпитки из госбюджета - Лукашенко
Все видео

Фотоновости

В гомельской школе имени Бориса Царикова пятиклассников приняли в пионеры
Все фото

Инфографика

9 Мая в Минске Празднование Дня Победы в столице: 11.00. Площадь Победы: возложение цветов и венков к монументу Победы. 10.00. Площадка у Дворца спорта: концертная программа, праздничная ярмарка, город мастеров.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Беларуси нужны предприятия, работающие без постоянной подпитки из госбюджета - Лукашенко
Иосиф Леонко освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области
Лукашенко рассчитывает на качественно новый уровень сотрудничества с Эквадором
Экономика
Золотовалютные резервы Беларуси превысили $7 млрд
Второй цикл кадастровой оценки земель Беларуси начнется с 2019 года
В Беларуси завершился сев сахарной свеклы
Происшествия
Фото из архива Грузовик столкнулся с троллейбусом в Минске
В Минске пенсионерка пострадала при падении подъемника для инвалидов
Брестчанин нашел в унаследованной квартире арсенал патронов
Общество
Главный приз 67-го тура игры "Удача в придачу!" разыграет известный артист Анатолий Котенев Известный актер Анатолий Котенев разыграет ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру в Минске от "Евроопт", также на кону три "Ниссан Джук"! Розыгрыш - 8 мая!
Беларусь и ОАЭ планируют развивать сотрудничество в таможенной сфере
Въезда в Литву ожидают более 1,1 тыс. фур
Регионы
Николай Шерстнев. Фото из архива Работа агропромышленного комплекса Витебской области будет перестроена - Шерстнев
Транспортники Минска скорректируют движение 9 Мая
На месте усадебной застройки в районе ул.Орловской в Минске планируют возвести многоэтажки
Спорт
Александра Саснович. Фото из архива Александра Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Мадриде
Открыта регистрация на Минский полумарафон-2018
Белоруска Оксана Юхно заняла первое место на ЧЕ по бодибилдингу и фитнесу
Технологии
Фото из архива В Беларуси работают тысяча базовых станций LTE
Американская компания Ford и китайская Zotye открывают совместное производство в КНР
Китайские ученые объявили о начале эксперимента по созданию искусственного дождя
Культура
Представитель Беларуси ALEKSEEV РЕПОРТАЖ: Под небом голубым по синей дорожке: "Евровидению-2018" дан старт
Участники первого полуфинала "Евровидения-2018"
Театр эстрады подготовил для зрителей теплую майскую афишу
В мире
Владимир Путин. Фото ТАСС Путин вступил в должность президента России
Международный аэропорт Гейдар Алиев стал обладателем пяти звезд от Skytrax
Путин предложил кандидатуру на пост премьер-министра
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 7 по 13 мая
Первая электрогитара Джорджа Харрисона выставлена на аукцион
Первые домашние фото новорожденного британского принца появились в Instagram
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Федор Медведь: «Война людей очень сплотила»
Мир музыки и вокала
Картофельный салат от Хемингуэя
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия