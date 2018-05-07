От поставки сельхозпродукции до медицины - МИД рассказал об итогах визита Макея в ОАЭ

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Объединенных Арабских Эмиратах 6-7 мая под сопредседательством министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и государственного министра по иностранным делам ОАЭ Анвара Гаргаша проведено четвертое заседание совместного комитета по сотрудничеству между правительством Беларуси и правительством ОАЭ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Предметно обсужден широкий спектр вопросов белорусско-эмиратского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и банковской сферах, в области сельского хозяйства, передовых технологий, науки, образования, культуры, спорта, туризма и здравоохранения, а также активизация взаимодействия по линии правоохранительных структур и торгово-промышленных палат Беларуси и ОАЭ. Нынешнее заседание совместного комитета стало как самым многочисленным по количеству участников, так и наиболее разноплановым по тематике обсуждаемых вопросов. В работе совместного комитета приняли участие более 30 членов белорусской делегации, представляющих различные министерства, ведомства и предприятия, и около 80 представителей эмиратской стороны.

По итогам заседания подписаны документы, расширяющие договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества: соглашение между правительствами Беларуси и ОАЭ о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, меморандум о взаимопонимании между Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Национальным управлением по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, кризисов и стихийных бедствий ОАЭ по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Беларуси и Министерством здравоохранения и профилактики заболеваний ОАЭ, исполнительная программа реализации соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области средств массовой информации на 2018-2022 годы, меморандум о взаимопонимании между ИРУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" и агентством "Дубай Экспортс".

На заседании совместного комитета белорусская и эмиратская стороны достигли ряда конкретных договоренностей, в частности, согласованы формы ветеринарных сертификатов на поставку на эмиратский рынок молока и молочной продукции, мясной продукции, меда, а также на готовую переработанную продукцию в широком ассортименте.

Достигнута договоренность осуществить визит в Беларусь специалистов Министерства изменения климата и защиты окружающей среды, Эмиратского агентства по стандартизации и метрологии для аттестации белорусских предприятий для получения разрешений по поставкам говядины и мяса птицы.

Установлены прямые контакты между учреждениями образования и научными организациями двух стран и достигнуты договоренности по сотрудничеству в области информационных технологий, искусственного интеллекта, биотехнологий, профессионально-технического образования и обучения.

Проведены переговоры по подготовке Дней культуры Беларуси в ОАЭ в сентябре-октябре 2018 года и по активизации участия творческих коллективов двух стран в проводимых мероприятиях. Обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере спорта и туризма, а также между правоохранительными органами, по каждому из данных направлений достигнуты договоренности по проведению конкретных мероприятий до конца 2018 года.

Эмиратской стороной проявлен значительный интерес в установлении практического взаимодействия в области здравоохранения. На полях совместного комитета подписаны документы между Министерством здравоохранения и профилактики заболеваний ОАЭ и РНПЦ детской хирургии, РНПЦ "Кардиология", РНПЦ неврологии и нейрохирургии, УЗ "9-я городская клиническая больница", в соответствии с которыми белорусские специалисты смогут проводить мастер-классы, оказывать услуги по лечению, проводить операции.

Параллельно с заседанием совместного комитета проведены рабочие визиты в ОАЭ министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко и председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько. Руководители белорусских ведомств провели переговоры со своими эмиратскими коллегами, намечены пути по реализации подписанных во время заседания документов о сотрудничестве.

Помимо участия в работе совместного комитета министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел двусторонние встречи и переговоры с государственным министром по иностранным делам ОАЭ Анваром Гаргашем, федеральным министром ОАЭ и членом правящей семьи эмирата Абу-Даби шейхом Нахайяном бен Мубараком аль-Нахайяном, председателем и исполнительным директором корпорации DP World Султаном бен Сулеймом, исполнительным директором СЭЗ "Джебель Али" Мухаммедом аль-Муаллемом, а также с представителями эмиратских деловых кругов.

На встречах обсуждались практические вопросы реализации проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

По итогам 2017 года зафиксирован рекордный показатель двустороннего товарооборота, более чем в два раза увеличился объем инвестиций на чистой основе в Беларусь из ОАЭ. Положительные тенденции наблюдаются и в текущем году - за I квартал 2018 года белорусский экспорт в ОАЭ вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.-0-