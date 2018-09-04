От сельского хозяйства до создания новых материалов - посол Вьетнама назвал точки роста в сотрудничестве с Беларусью

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Вьетнама в Беларуси Ле Ань назвал новые точки роста белорусско-вьетнамского товарооборота. Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат сказал, что во время визита Президента Вьетнама Чан Дай Куанга в Беларусь в прошлом году главы государств договорились в перспективе о достижении двустороннего товарооборота в $ 500 млн. По его мнению, для того, чтобы достигнуть этой цели, страны должны находить новые разные пути развития сотрудничества.

Одним из таких перспективных направлений может стать сельское хозяйство, отметил посол. Так, во Вьетнаме, как и в Беларуси, доминирующая отрасль экономики - сельское хозяйство. Но у каждой страны есть свои преимущества: у Вьетнама - это море и морепродукты, у Беларуси - это леса, озера и развитое производство мясных, молочных продуктов. "Поэтому мы можем дополнять друг друга", - уверен он.

По словам Ле Аня, вторая перспективная сфера - строительство. Вьетнам заинтересован в строительстве метро и магистралей, поэтому дипломат призвал строительные компании Беларуси более активно участвовать в данной отрасли в его стране. "У нас также очень популярны белорусские грузовики и карьерная техника", - добавил посол.

Кроме того, вьетнамская сторона заинтересована в создании новых материалов, поставках военной техники, активизации сотрудничества в сфере туризма, взаимных студенческих обменах.

"Если компетентные органы Вьетнама и Беларуси будут работать более активно, мы вполне сможем достичь той цели, которую поставили главы наших государств", - резюмировал посол. -0-