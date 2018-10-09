От вербовки граждан до приезжающих боевиков - Макей рассказал о террористических угрозах для Беларуси

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в сфере борьбы с терроризмом в Беларуси остается стабильной и контролируемой, но страна сталкивается с характерными внешними вызовами и угрозами. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на открытии международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация в сфере борьбы с терроризмом в Республике Беларусь остается стабильной и контролируемой. Однако в силу транзитного географического положения наша страна сталкивается со всем спектром характерных для Европейского региона внешних вызовов и угроз", - отметил глава внешнеполитического ведомства. В числе этих угроз - наличие боевиков-террористов среди иностранцев, следующих транзитом или временно пребывающих на территории Беларуси, получение отдельными гражданами Беларуси и стран СНГ опыта участия в боевых действиях за рубежом, влияние на них агрессивной экстремистской идеологии зарубежных структур, проникновение в страну приверженцев радикальных вероучений, вербовка членами религиозно-экстремистских организаций белорусских граждан, пропаганда и популяризация деятельности радикальных исламистских и анархистских организаций в интернете.

"Угрозу национальной безопасности представляет участие белорусских граждан в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств. В Беларуси принимаются меры по недопущению вербовки белорусских граждан. В прошлом году возбуждено пять уголовных дел по соответствующей статье, касающейся участия на территории иностранного государства в вооруженном конфликте, военных действиях, вербовки либо подготовки лиц к такому участию, осуждено четыре человека, 12 лицам вынесены официальные предупреждения", - сообщил министр.-0-