Открылось совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики, на котором с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию обратится Президент Беларуси Александр Лукашенко, началось в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.
Прямую трансляцию из Овального зала Дома правительства ведут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также Первый национальный канал Белорусского радио. Телевизионную версию Послания покажут в вечернем эфире белорусских телеканалов.
Традиционно на мероприятие в Овальный зал Дома правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.-0-
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