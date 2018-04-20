Открытие офиса ЮНИДО в Беларуси обсуждалось в МИД

20 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вопросы открытия офиса ЮНИДО в Беларуси обсуждены сегодня в белорусском внешнеполитическом ведомстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Данная тема в числе других рассматривалась во время встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с делегацией секретариата Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) во главе с руководителем регионального управления ЮНИДО по Европе и Центральной Азии Яцеком Цукровским. Встреча прошла в развитие беседы заместителя министра с генеральным директором ЮНИДО Ли Ёнгом, состоявшейся в Вене в марте этого года.

Стороны обменялись мнениями о ходе осуществления в Беларуси проектов и региональных программ технической помощи ЮНИДО и перспективах расширения взаимодействия с ЮНИДО в области энергоэффективности, рэсурсоэффективного и более чистого производства, инноваций и цифровой экономики. Во время беседы обсуждены вопросы целесообразности разработки обновленной рамочной программы сотрудничества между Беларусью и ЮНИДО и открытия офиса ЮНИДО в Беларуси.

ЮНИДО - специализированное учреждение ООН, которое оказывает содействие государствам в модернизации промышленного производства, обеспечении безопасного и устойчивого промышленного развития, распространения и адаптации новых технологий, подготовки кадров. Беларусь участвует в деятельности ЮНИДО с 1985 года. ЮНИДО была одной из первых международных организаций, которые предоставили Беларуси техническую помощь для минимизации последствий чернобыльской катастрофы.

В 2017 году постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина была избрана на пост председателя генеральной конференции ЮНИДО.-0-