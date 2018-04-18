Отношения Беларуси с Азербайджаном развиваются энергично - Дапкюнас

18 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Отношения Беларуси с Азербайджаном развиваются очень энергично и при большой искренней заинтересованности глав двух государств и правительств. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас в интервью haqqin.az, сообщает БЕЛТА.

"Наше сотрудничество обретает новое измерение, новые аспекты, прежде всего в торгово-экономической области. Считаю, что наше сотрудничество может стать примером для других стран региона по развитию взаимовыгодных контактов", - сказал он.

Замминистра также коснулся темы взаимоотношений Беларуси с Россией и ЕС: "Они для нас прежде всего партнеры. Россия - ближайший союзник и единомышленник. Со странами Евросоюза сегодня также достигаются взаимопонимание и согласие. Кому-то это может показаться уникальным, но это просто нормальная позиция страны, которая находится на перекрестке торговых, геополитических путей. С соседями, которые навсегда останутся с нами, единственный вариант поведения - это выстраивание ровных, уважительных, взаимовыгодных и доверительных отношений со всеми партнерами. Не выбирать, с кем дружить и против кого, не проводить линии разграничения, а работать так, чтобы добиваться большего понимания на всех направлениях".

Во время интервью речь шла и о таких мерах политического воздействия, как санкции, в связи с чем Андрей Дапкюнас заметил: "Какими бы благими ни казались мотивы для использования такого инструмента принуждения, это практически никогда не вело к улучшению ситуации, к поиску большего созидания. Санкции только создают ощущение какого-то действия, но не помогают ситуации разрешиться в позитивном ключе. Понятно, что диалог иногда бывает тягостным, трудным. К нему трудно подступиться. Но, к сожалению, или, к счастью, это единственный способ поиска лучшего согласия. Это то, чем должны заниматься дипломаты".

"Каждое новое событие в мире ставит под сомнение устойчивость всей схемы, и декларации типа "я дружу с тем-то и с тем-то" не могут оставаться верны веками, - заявил он. - Каждый день нам приходится доказывать кредитоспособность своей страны, завоевывать доверие соседей в качестве ответственного партнера. Беларусь никогда никому не угрожала, и мы хотим, чтобы эти принципы добрососедства, уважительного отношения и диалог стран, вне зависимости от их политического веса, распространялись и в нашем регионе, и в целом в мире".

Беларусь, по словам замминистра иностранных дел, приветствует любые уважительные форматы диалога, взаимодействия стран региона с соседями, с ближними и дальними партнерами. Поэтому Минск заинтересован в продолжении такого взаимодействия, в том числе с Азербайджаном. "Думаю, от такого формата взаимодействия, как "Восточное партнерство" Евросоюза, польза есть, потому что оно строится на принципах справедливости, равноправия и уважительного отношения друг к другу", - подчеркнул Андрей Дапкюнас.-0-