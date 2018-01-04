Отношения Беларуси со странами СНГ и Грузией характеризуются традиционной интенсивностью

4 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Отношения Беларуси с государствами СНГ и Грузией в 2017 году характеризовались традиционной интенсивностью и высоким уровнем контактов. Это отмечается в Обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2017 году, сообщает БЕЛТА.

"В Содружестве Независимых Государств в 2017 году приоритетное внимание уделялось дальнейшей реализации Решения Совета глав государств об адаптации СНГ к современным реалиям, - подчеркивается в документе. - В экономическом плане среди приоритетов Республики Беларусь в 2017 году оставались вопросы, касающиеся дальнейшего устранения существующих торговых барьеров в рамках реализации Договора о зоне свободной торговли, формирования единого рынка государственных закупок, продолжения работы над созданием зоны свободной торговли услугами. Минск содействовал наполнению повестки дня Содружества конкретными вопросами, способными принести синергетический эффект для развития национальных экономик государств-участников".

В 2017 году проведены заседание Совета глав государств СНГ (11 октября, Сочи), неформальный саммит СНГ на уровне глав государств (26 декабря, Москва), два заседания Совета глав правительств СНГ (6 мая, Казань; 3 ноября, Ташкент), два заседания Совета министров иностранных дел СНГ (7 апреля, Ташкент; 10 октября, Сочи) и четыре заседания Экономического совета СНГ (17 марта, 16 июня, 15 сентября и 15 декабря, Москва), а также ряд мероприятий по линии МПА СНГ с участием руководства Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси.-0-