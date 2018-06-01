Пакет документов подписан премьер-министрами стран СНГ по итогам встречи в Душанбе

1 июня, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Пакет документов подписан по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое прошло сегодня в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании подписаны соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности, о распространении документов по межгосударственной стандартизации, а также протокол о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года. Руководители правительств подписали соглашение о сотрудничестве в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, которое предполагает создание в рамках СНГ региональной системы обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования для их максимального вовлечения в хозяйственный оборот в качестве источника вторичных материальных ресурсов за счет освоения наилучших доступных технологий.

На заседании утверждена Концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и план первоочередных мероприятий по ее реализации. Концепция направлена на расширение межгосударственного сотрудничества в этой области.

Утверждены порядок разработки и финансирования межгосударственных инновационных проектов и мероприятий по межгосударственной программе инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2020 года, комплекс совместных действий государств Содружества по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2025 года, положение о Съезде учителей и работников образования государств СНГ и положение о международном молодежном проекте государств Содружества "100 идей для СНГ". Принято решение о внесении изменений в положение о Секретариате Совета министров обороны государств СНГ.-0-