Парламентам Беларуси и Украины важно выйти на активный системный диалог - Пирштук

26 февраля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Парламентам Беларуси и Украины важно выйти на активный системный диалог. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук сегодня на встрече с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром, передает корреспондент БЕЛТА.

Болеслав Пирштук

Вице-спикер отметил позитивные тенденции в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве. Вместе с тем межпарламентское взаимодействие, по его мнению, развивается не настолько активно. В этой связи Болеслав Пирштук предложил замминистру иностранных дел Украины наметить точки роста, парламентариям важно понимать "траекторию движения, по которой они могли бы выйти на нормальный системный диалог".

Василий Боднар

Заместитель председателя Палаты представителей возглавляет с белорусской стороны межпарламентскую комиссию по сотрудничеству Национального собрания и Верховной Рады Украины. Он напомнил, что последнее заседание комиссии состоялось пять лет назад. Такая ситуация белорусских парламентариев не устраивает. Болеслав Пирштук считает, что "наступил исторический момент, когда нужно активно включиться в межпарламентскую деятельность".

Во время встречи

В свою очередь Василий Боднар подчеркнул, что для Украины Беларусь близкая и дружественная страна, с которой развиваются конструктивные отношения. Свой вклад вносят регулярные встречи глав двух государств. Замминистра констатировал хороший темп торгово-экономических отношений, в то же время на уровне внешнеполитических ведомств, по мнению Василия Боднара, "необходим определенный рестарт". В Украине заинтересованы в активизации контактов между парламентами, и МИД намерен вносить свою лепту в развитие такого диалога, заверил замминистра.-0-

Фото Геннадия Жинкова