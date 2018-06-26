Парламентарии Франции подчеркивают важную роль Беларуси в укреплении доверия и безопасности в Европе

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские парламентарии подчеркивают важную роль Беларуси в укреплении доверия и безопасности в Европе. Об этом шла речь на встрече в Минске председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерия Воронецкого с делегацией Национального собрания Франции во главе с председателем группы дружбы "Франция - Беларусь" Кристофом Леженом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Особое внимание стороны уделяли развитию белорусско-французских отношений, а также текущей геополитической ситуации в Европе и роли Беларуси в укреплении стабильности и безопасности в регионе, расширении сотрудничества и консолидации Европы, повышения ее конкурентоспособности.

"Французские парламентарии подчеркнули важную роль, которую Беларусь может и должна играть в деле укрепления мира и стабильности в регионе, доверия и безопасности в Европе в целом. Они также выразили заинтересованность в наращивании межпарламентского сотрудничества, интенсификации торгово-экономических и культурных связей", - проинформировали в пресс-службе.

Валерий Воронецкий в свою очередь отметил, что белорусско-французские отношения поступательно развиваются и носят дружественный и прагматичный характер. Растет двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, расширяется взаимодействие в области культуры и туризма. Председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам выразил уверенность, что сторонам необходимо активнее использовать потенциал сотрудничества в международных организациях.-0-