Парламентарии гарантируют поддержку в создании комфортных условий для работы хозсубъектов Беларуси и Латвии - Мясникович

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии гарантируют всестороннюю поддержку в создании комфортных условий для работы хозсубъектов Беларуси и Латвии. Об этом сегодня шла речь на встрече руководства Национального собрания с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович обозначил позицию белорусского парламента в части развития торгово-экономических отношений с Латвией. "Мы будем поддерживать и ратифицировать все необходимые соглашения, которые требуются для того, чтобы создавать комфортные условия для работы хозяйствующих субъектов двух стран", - сказал он.

Белорусские парламентарии очень заинтересованы развивать добрососедские отношения с Латвией. Михаил Мясникович выразил солидарность с ранее озвученным мнением латвийского премьера о том, что двустороннее сотрудничество должно наполняться конкретными проектами. "Есть чем торговать, есть возможность развивать услуги и, безусловно, выстраивать политические отношения, в том числе межпарламентские, как на двусторонней основе, так и проводя согласованную политику на международных площадках", - убежден председатель Совета Республики.

В Национальном собрании удовлетворены активизацией межпарламентского сотрудничества с Латвией. К этому времени руководство парламентов обменялось визитами. Стороны рассматривали вопросы не только парламентской деятельности, но и развития торгово-экономических отношений, гуманитарных контактов. Михаил Мясникович отметил, что в Латвии живет много белорусов, и выразил признательность за то, что латыши уважают мнение национального меньшинства.

"Полагаю, что Латвия могла бы активно использовать возможности наших двусторонних отношений для того, чтобы продвигать свои интересы в ЕАЭС", - добавил Михаил Мясникович. Спикер предложил активнее развивать сотрудничество между регионами и сделать его масштабнее. Михаил Мясникович также коснулся возможностей для инвестиционного сотрудничества, вопросов организации чемпионата мира по хоккею, который Минск и Рига в 2021 году будут принимать вместе.

В свою очередь Марис Кучинскис обратил внимание, что вместе с ним в Беларусь приехала очень представительная делегация, в составе которой руководители различных министерств и ведомств. "Вижу очень много пунктов, где Беларусь и Латвия могут и должны сотрудничать", - сказал премьер-министр Латвии. -0-