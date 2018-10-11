Парламентарии намерены улучшить правовую экспертизу законов на соответствие союзному договору

11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские парламентарии намерены улучшить правовую экспертизу законов на соответствие Договору о создании Союзного государства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Алла Бодак.

Белорусские и российские парламентарии считают, что нужно использовать заложенные в союзном договоре инструменты и механизмы, которые сегодня до конца не востребованы, не получили полноценного применения. Их, как пояснила Алла Бодак, нужно переформатировать, придав новую силу. Речь, в частности, идет о сближении национальных законодательств, в том числе на стадии разработки нормативных правовых актов.

"В России и Беларуси есть так называемая правовая экспертиза проектов законов на соответствие международным обязательствам, в том числе Договору о создании Союзного государства. Проведение этой экспертизы нужно сделать более эффективным, поставить ее на должный уровень. Для этого есть ресурсы", - подчеркнула сенатор.

Что касается самого союзного договора, то в настоящее время вопрос его корректировки не рассматривается, напомнила Алла Бодак.-0-