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Парламентарии намерены улучшить правовую экспертизу законов на соответствие союзному договору

Политика 11.10.2018 | 20:15
Алла Бодак
Алла Бодак
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11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские парламентарии намерены улучшить правовую экспертизу законов на соответствие Договору о создании Союзного государства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Алла Бодак.

Белорусские и российские парламентарии считают, что нужно использовать заложенные в союзном договоре инструменты и механизмы, которые сегодня до конца не востребованы, не получили полноценного применения. Их, как пояснила Алла Бодак, нужно переформатировать, придав новую силу. Речь, в частности, идет о сближении национальных законодательств, в том числе на стадии разработки нормативных правовых актов.

"В России и Беларуси есть так называемая правовая экспертиза проектов законов на соответствие международным обязательствам, в том числе Договору о создании Союзного государства. Проведение этой экспертизы нужно сделать более эффективным, поставить ее на должный уровень. Для этого есть ресурсы", - подчеркнула сенатор.

Что касается самого союзного договора, то в настоящее время вопрос его корректировки не рассматривается, напомнила Алла Бодак.-0-

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Теги
Беларусь, Россия, Совет Республики
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