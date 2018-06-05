5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии планируют содействовать сотрудничеству Беларуси и Чехии в сфере высоких технологий, сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов по итогам встречи с делегацией Сената парламента Чехии, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Рахманов отметил, что парламентарии во время встречи наметили перспективные направления сотрудничества, среди которых фармакология и высокие технологии. "Это ключевой вопрос для обеих стран, который обеспечивает их экономическую и технологическую безопасность", - сказал сенатор.

Парламентарии, по словам Сергея Рахманова, постараются не упустить открывающиеся возможности и придать динамике двусторонних отношений необратимый характер. Стороны договорились поддерживать регулярные контакты, работать в постоянном формате на укрепление взаимоотношений во всех сферах с учетом национальных интересов и интересов ЕАЭС и ЕС. "Мы будем находить такие формы взаимодействия, которые позволят обеспечить сближение позиций не только наших стран, но и союзов, в которых мы участвуем", - продолжил председатель постоянной комиссии Совета Республики.

Глава делегации, председатель комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Франтишек Бублан высоко оценил белорусские успехи в IT-сфере и подчеркнул, что сотрудничество Беларуси и Чехии в этой сфере не просто возможно, а необходимо. Он убежден, что парламентариям двух стран не стоит ограничиваться только политическими контактами. Есть намерение активизировать торгово-экономическое (в том числе в части поддержки совместных предприятий) и гуманитарное сотрудничество, поощрить культурный обмен.

Чешские парламентарии сегодня встретились также с рабочей группой Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Чехии, где в деталях обсудили перспективы взаимодействия.

Чехия входит в двадцатку основных торговых партнеров Беларуси. В 2017 году взаимный товарооборот увеличился на 4,8% до $290,2 млн.-0-