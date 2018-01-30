Парламентариям стран СНГ важно активнее продвигать интересы Содружества на международных площадках - Андрейченко

30 января, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Парламентариям стран СНГ важно активнее продвигать интересы Содружества на международных площадках. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Махмудом Хакдодом, передает корреспондент БЕЛТА.

Таджикистан в этом году будет председательствовать в СНГ. В этой связи Владимир Андрейченко обсудил с послом перспективы Содружества, в том числе сотрудничество парламентов стран на международных площадках. "Нам надо больше совместно и отстаивать, и, самое главное, продвигать наши общие интересы и интересы каждого государства на международных площадках", - отметил спикер.

Председатель Палаты представителей добавил, что белорусской стороне импонирует то, что во время своего председательства в СНГ Таджикистан намерен уделять большое внимание совершенствованию работы органов Содружества. "Важно, чтобы в СНГ был не только диалог, но и принимались практические меры, направленные на улучшение наших отношений, жизни наших людей", - считает Владимир Андрейченко. По его мнению, не менее важно совершенствовать модельное законодательство, повышать количество модельных законов, которые внедряются в национальные законодательства. Спикер убежден, что парламентариям Содружества необходимо уделять больше внимания таким перспективным направлениям, как цифровая экономика, нано- и биотехнологии, инвестиции.

Владимир Андрейченко

Во время встречи обсуждалось также развитие двусторонних отношений. Владимир Андрейченко напомнил, что в парламентах Беларуси и Таджикистана созданы группы дружбы. Спикер полагает, что им нужно более инициативно работать. "Не плохо было бы, чтобы в ближайшей перспективе на их уровне было отработано соглашение о сотрудничестве между парламентами Беларуси и Таджикистана", - предложил председатель Палаты представителей.

Махмадшариф Махмуд Хакдод

Свой вклад парламентарии должны вносить и в развитие торгово-экономических отношений, в увеличение взаимного товарооборота. "Много направлений, по которым у нас большой еще простор действий: это и культура, и образование, и договорно-правовая база", - продолжил Владимир Андрейченко. На данный момент между странами подписано около 60 двусторонних документов, еще 15 находятся на рассмотрении. Владимир Андрейченко предложил, чтобы парламентарии Беларуси и Таджикистана поспособствовали подписанию этих документов весной в Душанбе, где должна пройти крупная выставка белорусской продукции.

В свою очередь дипломат поддержал предложение Владимира Андрейченко об активизации сотрудничества парламентских групп дружбы, потенциал которых в развитии двусторонних отношений пока до конца не задействован. Махмадшариф Махмуд Хакдод подчеркнул, что как посол будет прилагать все усилия для наращивания взаимодействия Беларуси и Таджикистана, поиска новых точек роста в двустороннем сотрудничестве.-0-

Фото Геннадия Жинкова